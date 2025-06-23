Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области ко Дню Независимости назначается ежегодно.

Стартовала регистрация на получение разовой денежной помощи для пенсионеров в Сумской области ко Дню Независимости, которую ежегодно назначает Пенсионный фонд, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области ко Дню Независимости назначается ежегодно. Выплата предусмотрена постановлением Кабинета Министров №1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, обладающих особыми трудовыми заслугами перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Для лиц, уже находящихся на пенсионном обеспечении, дополнительно обращаться за денежной помощью для пенсионеров в Сумской области не требуется — выплата будет автоматически начислена вместе с пенсией или ежемесячным пожизненным денежным содержанием.

Подать обращение о назначении помощи могут:

Работодатели — воинские части, правоохранительные органы, учреждения, организации — в отношении военнослужащих, полицейских, представителей МВД, службы судебной охраны и Государственной уголовно-исполнительной службы, не являющиеся пенсионерами. Обращение подается в территориальные управления ПФУ или онлайн через портал электронных услуг;

Другие лица , имеющие право на получение единовременного пособия, но не работающие и не проходящие службу , также могут подать заявку самостоятельно.

Доступны несколько способов подачи обращения:

Лично – в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства или пребывания;

– в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства или пребывания; По почте – отправив заполненное заявление в адрес территориального управления ПФУ;

– отправив заполненное заявление в адрес территориального управления ПФУ; Онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Это решение направлено на поддержку тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед государством и обществом, в частности, накануне главного национального праздника — Дня Независимости Украины.

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