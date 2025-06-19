Рекомендуємо мешканцям враховувати графіки відключення світла у Миколаївській області при плануванні свого дня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області заплановані на 20 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в обленерго. Ці заходи допоможуть покращити якість і надійність електропостачання у регіоні.

На Первомайській дільниці у цей день роботи розпочнуться зранку і триватимуть до вечора. У селі Підгородна буде капітальний ремонт на вулиці Шкільній з 08:00 до 19:00. Вул. Перемоги, Івана Богуна, Студентський провулок та Заводська в Первомайську очікують капітальний та поточний ремонт з 07:00–18:00.

Також у місті буде проведений ремонт на вулицях О. Коротченка, Одеській, Вознесенській, Терниченка та інших.

На території Степківки 20 червня з 07:00 до 18:00 тривають роботи на низці вул., серед яких Шкільна, Головченка, Садова, Ювілейна, Набережна, Центральна та інші.

Корабельна дільниця передбачає капітальний ремонт вулиць Центральної та Дорожної в Каравеловому, а також роботи у Капустиному, Котляревому та Шевченковому з 08:00 до 18:00. У місті Миколаїв роботи будуть на вулиці Янтарній.

На Снігурівській - у селищах Снігурівка і Олександрівка з 09:00 до 16:00 заплановане технічне обслуговування електромереж на вул. В. Селезньова, Центральній, Шевченка, Молодіжній та інших.

Всі ці заходи є частиною комплексної програми модернізації та реконструкції електромереж області. Рекомендуємо місцевим мешканцям враховувати графіки відключення світла у Миколаївській області при плануванні свого дня, а також заздалегідь готуватися до тимчасових незручностей. Варто зокрема подбати про зарядку гаджетів.

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