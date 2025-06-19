Рекомендуем учитывать графики отключения света в Николаевской области при планировании своего дня.

Графики отключения света в Николаевской области намечены на 20 июня 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в облэнерго . Эти меры помогут улучшить качество и надежность электроснабжения в регионе.

На Первомайском участке в этот день работы начнутся утром и продлятся до вечера. В селе Подгородная будет капитальный ремонт на улице Школьной с 08:00 до 19:00. Ул. Победы, Ивана Богуна, Студенческий переулок и Заводская в Первомайске ожидают капитальный и текущий ремонт с 07:00-18:00.

Также в городе будет произведен ремонт на улицах О. Коротченко, Одесской, Вознесенской, Терниченко и других.

На территории Степковки 20 июня с 07:00 до 18:00 продолжаются работы по ряду ул., среди которых Школьная, Головченко, Садовая, Юбилейная, Набережная, Центральная и другие.

Корабельный участок предусматривает капитальный ремонт улиц Центральной и Дорожной в Каравелово, а также работы в Капустино, Котлярово и Шевченко с 08:00 до 18:00. В городе Николаев работы будут на улице Янтарной.

На Снигиревской – в поселках Снигиревка и Александровка с 09:00 до 16:00 запланировано техническое обслуживание электросетей на ул. В. Селезнева, Центральной, Шевченко, Молодежной и других.

Все эти мероприятия являются частью комплексной программы по модернизации и реконструкции электросетей области. Рекомендуем местным жителям учитывать графики отключения света в Николаевской области при планировании своего дня, а также заранее готовиться к временным неудобствам. Следует в частности позаботиться о зарядке гаджетов.

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