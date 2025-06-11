Літні українці, які мають право на грошову допомогу для пенсіонерів у Вінниці, отримають її разом із серпневою пенсією.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці призначається одноразово, виплати у розмірі 3 100 гривень передбачені на День Незалежності, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили подробиці.

Найбільшу суму — 3 100 грн — отримають особи, яким надано статус таких, що мають особливі заслуги перед Україною.

Також виплату передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни та для колишніх малолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які були визнані особами з інвалідністю з різних причин (загальне захворювання, трудове каліцтво тощо):

І група інвалідності — 3 100 грн ;

; ІІ група — 2 900 грн ;

; ІІІ група — 2 700 грн.

Як здійснюватимуть виплати

Літні українці, які мають право на грошову допомогу для пенсіонерів у Вінниці, отримають її разом із серпневою пенсією автоматично. Додатково звертатися не потрібно.

Ветерани війни, які працюють або служать, але не є пенсіонерами, отримають кошти через установу, де вони працюють або проходять службу. Для цього роботодавець має подати відповідну заявку та підтверджувальні документи.

Особи, які не працюють, не служать і не отримують пенсію, повинні звернутися із заявою до територіального підрозділу Пенсійного фонду України. У заяві слід зазначити паспортні дані, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення, що підтверджує право на виплату.

Кінцеві строки подання заяви

Основний термін подачі — до 1 серпня 2025 року .

. У разі поважних причин — до 1 жовтня 2025 року.

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