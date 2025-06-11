Пожилые украинцы, имеющие право на денежную помощь для пенсионеров в Виннице, получат ее вместе с августовской пенсией.

Денежная помощь для пенсионеров в Виннице назначается единовременно, выплаты в размере 3100 гривен предусмотрены на День Независимости, сообщает Politeka.net.

В ПФУ раскрыли подробности.

Наибольшую сумму — 3 100 грн — получат лица, которым предоставлен статус имеющих особые заслуги перед Украиной.

Также выплата предусмотрена для лиц с инвалидностью в результате войны и для бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были признаны лицами с инвалидностью по разным причинам (общее заболевание, трудовое увечье и т.п.):

I группа инвалидности - 3 100 грн ;

; ІІ группа - 2 900 грн ;

; ІІІ группа - 2 700 грн.

Как будут осуществлять выплаты

Пожилые украинцы , имеющие право на денежную помощь для пенсионеров в Виннице, получат ее вместе с августовской пенсией автоматически . Дополнительно обращаться не нужно.

Ветераны войны , работающие или служащие, но не пенсионеры, получат средства через учреждение, где они работают или проходят службу. Для этого работодатель должен подать заявку и подтверждающие документы.

Лица, которые не работают, не служат и не получают пенсию, должны обратиться с заявлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины. В заявлении следует указать паспортные данные, идентификационный код и реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату.

Конечные сроки подачи заявления

Основной срок подачи – до 1 августа 2025 года .

. В случае уважительных причин – до 1 октября 2025 года.

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