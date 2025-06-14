Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі надається двом основним категоріям осіб.

У червні Агенція ООН оголосила про поновлення реєстрації на отримання грошової допомоги для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба представників УВКБ ООН у Telegram. Заявки зможуть подавати лише вразливі категорії громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі надається двом основним категоріям осіб:

Громадянам, які залишили свої домівки протягом останніх 6 місяців і не отримували подібної виплати протягом останніх 3 місяців.

Людям, які повернулися до власного житла за останні 6 місяців після вимушеного виїзду та також не отримували виплати протягом останніх 3 місяців.

Обов’язкові умови участі:

Складне фінансове становище – дохід на одного члена родини має бути меншим за 5 400 грн на місяць.

Перевагу в отриманні допомоги матимуть особи з вразливих категорій: неповні родини з дітьми або людьми похилого віку, де сім’ю очолює один із батьків; бабусі або дідусі, які самостійно доглядають дітей віком до 18 років; люди з інвалідністю або серйозними захворюваннями.



Кожен, хто відповідатиме умовам програми, зможе отримати суму у розмірі 10 800 грн.

Як зареєструватися на грошову допомогу для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі:

Запис відбувається лише за попереднім онлайн-записом — «живої» черги немає.

Після заповнення спеціальної форми слід очікувати дзвінка від представників Благодійного фонду «Право на захист», який є партнером Агенції ООН.

У разі відповідності критеріям програми, з вами зв’яжуться для уточнення дати, часу та місця особистої реєстрації.

Організатори просять слідкувати за оновленнями на офіційних каналах, де з’являтиметься актуальна інформація щодо реєстрації та змін у процесі.

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