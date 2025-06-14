Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье предоставляется двум основным категориям лиц.

В июне Агентство ООН объявило о возобновлении регистрации на получение денежной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Об этом информирует пресс-служба представителей УВКБ ООН в Telegram.

Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье предоставляется двум основным категориям лиц:

Гражданам, которые покинули свои дома за последние 6 месяцев и не получали подобной выплаты за последние 3.

Людям, которые вернулись в собственное жилье за ​​последние 6 месяцев после вынужденного выезда, а также не получали выплаты в течение последних 3 месяцев.

Обязательные условия участия:

Сложное финансовое положение – доход на одного члена семьи должен быть менее 5 400 грн в месяц.

Преимущество в получении помощи будут иметь лица из уязвимых категорий: неполные семьи с детьми или пожилыми людьми, где семью возглавляет один из родителей; бабушки или дедушки, которые самостоятельно ухаживают за детьми до 18 лет; люди с инвалидностью или серьезными заболеваниями.



Каждый, кто будет отвечать условиям программы, сможет получить сумму в размере 10 800 грн.

Как зарегистрироваться на денежную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье:

Запись производится только по предварительной онлайн-записи — «живой» очереди нет.

После заполнения специальной формы следует ожидать звонка от представителей Благотворительного фонда «Право на защиту», являющегося партнером Агентства ООН.

В случае соответствия критериям программы с вами свяжутся для уточнения даты, времени и места личной регистрации.

Организаторы просят следить за обновлениями на официальных каналах, где будет отображаться актуальная информация о регистрации и изменениях в процессе.

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