Відключення світла в Україні на тиждень 2-8 червня будуть здійснені задля підвищення надійності та якості електропостачання.

Відключення світла в Україні на тиждень 2-8 червня відбуватимуться через планові ремонтні роботи на електромережах у кількох регіонах країни, повідомляє Politeka.

Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та якості електропостачання, а також попередження аварійних ситуацій.

У Полтавській області це торкнеться Скороходівської громади та навколишніх сіл. 2 червня світло не буде з 08:00 до 20:00 у смт Скороходове, Чутове, селах Нова Знам’янка, Петрівка, Піщане, Вільна Терешківка, Потоки, Филенкове, Білецьківка, Бурти, Маламівка, а також у місті Кременчук.

3 числа - у смт Чутове, Підгірному та селищі Скороходове. Ремонт включають очищення повітряних ліній, перевірку та заміну обладнання.

У Запоріжжі така ж ситуація запланована з 2 по 6 число на різних вулицях міста. Зокрема, 2-го з 09:00 до 17:00 електропостачання буде припинено на вул. Європейська, Дорошенка, Електрична, Житомирська, Ключова та інших. Наступні дні охоплять інші райони Запоріжжя, де триватимуть роботи з ремонту та модернізації мереж.

В Одеській області у місті Чорноморськ вимкнення постачання відбудеться 2-го з 08:00 до 17:00. Тимчасово без електропостачання залишаться мешканці вулиць 6 Лінія та 8 Лінія. Енергокомпанія радить підготуватися до вимкнень заздалегідь, забезпечивши резервні джерела живлення.

У Дніпрі та області планові відсутність електропостачання триватимуть з 2 по 5 число. У Дніпрі роботи торкнуться вулиць Макарова, Шинна, проспект Богдана Хмельницького, а також інших. У Дніпровському районі 3-го роботи охоплять села Обухівка та Орільське. У Павлограді електрики не буде 3 та 5 червня на окремих вулицях.

Повний перелік адрес і час відключення світла в Україні на тиждень 2-8 червня можна знайти на офіційних сайтах відповідних компаній та місцевих громад.

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