Отключения света в Украине на неделю 2-8 июня будут осуществлены для повышения надежности и качества электроснабжения.

Отключение света в Украине на неделю 2-8 июня будет происходить из-за плановых ремонтных работ на электросетях в нескольких регионах страны, сообщает Politeka.

Такие меры направлены на повышение надежности и качества электроснабжения, а также на предупреждение аварийных ситуаций.

В Полтавской области это коснется Скороходовской общины и окрестных сел. 2 июня свет не будет с 08:00 до 20:00 в пгт Скороходово, Чутово, селах Новая Знаменка, Петровка, Песчаное, Свободная Терешковка, Потоки, Филенково, Белецковка, Бурты, Малаевка, а также в городе Кременчуг.

3 числа – в пгт Чутово, Подгорном и поселке Скороходово. Ремонт включают очистку воздушных линий, проверку и замену оборудования.

В Запорожье такая же ситуация запланирована со 2 по 6 число на разных улицах города. В частности, 2-го с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено на ул. Европейская, Дорошенко, Электрическая, Житомирская, Ключевая и другие. Следующие дни охватят другие районы Запорожья, где будут продолжены работы по ремонту и модернизации сетей.

В Одесской области в городе Черноморск отключение поставок состоится 2-го с 08:00 до 17:00. Временно без электроснабжения останутся жители улиц 6 Линия и 8 Линия. Энергокомпания советует подготовиться к отключениям заранее, снабдив резервные источники питания.

В Днепре и области плановые отсутствие электроснабжения будут продолжаться со 2 по 5 число. В Днепре работы коснутся улиц Макарова, Шинна, проспект Богдана Хмельницкого, а также других. В Днепровском районе 3-й работы охватят села Обуховка и Орельское. В Павлограде не будет электричества 3 и 5 июня на отдельных улицах.

Полный список адресов и время отключения света в Украине на неделю 2-8 июня можно найти на официальных сайтах соответствующих компаний и местных общин.

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