Подорожчання проїзду в червні є вимушеним заходом для підтримки стабільної роботи транспорту в умовах економічного тиску.

Подорожчання проїзду в червні стосуватиметься кількох регіонів України, що викликало занепокоєння серед пасажирів громадського транспорту, повідомляє Politeka.

У Київській області мешканці Фастова вже сплачують за проїздний квиток у міських автобусах по 15 гривень. Відповідне рішення ухвалив виконком Фастівської міськради, обґрунтувавши це підвищенням вартості пального, технічного обслуговування та ремонту. Міська влада наголошує: тариф економічно обґрунтований і спрямований на збереження якості перевезень.

Аналогічна ситуація — у Львівській області. У Дрогобичі з 27 травня діють нові тарифи на приміські маршрути — вартість коливається від 18 до 37 грн. Водночас запроваджено Картку жителя громади, яка надає пільговикам змогу користуватися транспортом безкоштовно, а учням — упродовж навчального року.

Не оминули зміни й Сумську область. Із травня в Глухові підвищено вартість проїзду на маршрутах №6 та №8-П: дорослі платять 15 грн, школярі — 10 грн. Основні причини — зростання мінімальної зарплати та дорожнеча обслуговування. Тож із червня на Сумщині теж доведеться платити більше за пересування.

Подорожчання проїзду в червні стало вимушеним заходом для підтримки стабільної роботи транспорту в умовах економічного тиску.

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