Подорожание проезда в июне является вынужденной мерой по поддержанию стабильной работы транспорта в условиях экономического давления.

Подорожание проезда в июне будет касаться нескольких регионов Украины, что вызвало беспокойство среди пассажиров общественного транспорта, сообщает Politeka.

В Киевской области жители Фастова уже оплачивают проездной билет в городских автобусах по 15 гривен. Соответствующее решение принял исполком Фастовского горсовета, обосновав это повышением стоимости горючего, технического обслуживания и ремонта. Городские власти подчеркивают: тариф экономически обоснован и направлен на сохранение качества перевозок.

Аналогичная ситуация – во Львовской области. В Дрогобыче с 27 мая действуют новые тарифы на пригородные маршруты – стоимость колеблется от 18 до 37 грн. В то же время введена Карта жителя общины, которая предоставляет льготникам возможность пользоваться транспортом бесплатно, а ученикам — в течение учебного года.

Не обошли изменения и Сумскую область. С мая в Глухове повышена стоимость проезда по маршрутам №6 и №8-П: взрослые платят 15 грн, школьники — 10 грн. Основные причины – рост минимальной зарплаты и дороговизна обслуживания. Так что с июня на Сумщине тоже придется платить больше за передвижение.

Пдорожание проезда в июне стало вынужденной мерой по поддержанию стабильной работы транспорта в условиях экономического давления.

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