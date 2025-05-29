У Черкасах вдова військового домоглася через суд виплати пенсії чоловіка, яка не була виплачена за його життя.

Пенсія в Черкасах, що стала предметом суперечки, сягала 157 021 гривні, і саме цю суму жінка намагалася отримати як законна спадкоємиця, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Придніпровського районного суду міста, громадянка залишилась єдиною спадкоємицею після смерті чоловіка, адже його син офіційно відмовився від своєї частки.

На підставі рішення суддів ще від жовтня 2022 року, Пенсійний фонд мав здійснити перерахунок пенсії в Черкасах та нарахував додаткову суму. Проте до моменту смерті чоловіка ці кошти йому так і не виплатили.

Коли вдова звернулася до нотаріуса, аби оформити отримання грошей, з’ясувалося, що ПФУ не визнає цю суму частиною спадщини. У листах, які надавалися нотаріусу, фонд стверджував: пенсія в Черкасах, що була нарахована за рішенням суду, не підлягає спадкуванню.

Не погоджуючись із такою позицією, жінка подала позов і вимагала від фонду стягнення всієї суми. У своїй заяві вона вказала, що доплата має бути передана їй за законом.

Суд підтримав вимоги громадянки і постановив: нараховані 157 021 повинні бути виплачені вдові. Суддя аргументував таке рішення тим, що виплати, які були нараховані за життя, незалежно від моменту фактичного перерахунку, входять до складу спадщини.

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