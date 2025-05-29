В Черкассах вдова военного добилась через суд выплаты пенсии мужчины, которая не была выплачена за его жизнь.

Ставшая предметом спора пенсия в Черкассах достигала 157 021 гривны, и именно эту сумму женщина пыталась получить как законная наследница, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Приднепровского районного суда города, гражданка осталась единственной наследницей после смерти мужчины, ведь его сын официально отказался от своей доли.

На основании решения судей еще с октября 2022 года, Пенсионный фонд должен был осуществить перерасчет пенсии в Черкассах и начислил дополнительную сумму. Однако к моменту смерти мужчины эти средства ему так и не выплатили.

Когда вдова обратилась к нотариусу, чтобы оформить получение денег, выяснилось, что ПФУ не признает эту сумму частью наследства. В письмах, предоставляемых нотариусу, фонд утверждал: пенсия в Черкассах, начисленная по решению суда, не подлежит наследованию.

Не соглашаясь с такой позицией, женщина подала иск и потребовала от фонда взыскания всей суммы. В своем заявлении она указала, что доплата должна быть передана ей по закону.

Суд поддержал требования гражданки и постановил: начисленные 157021 должны быть выплачены вдове. Судья аргументировал такое решение тем, что выплаты, начисленные при жизни, независимо от момента фактического перерасчета, входят в состав наследства.

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