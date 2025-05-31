Варто зробити лише одну дію, аби субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 червня були нараховані коректно.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 червня продовжать надаватись на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ пояснили, виплати продовжуються відповідно до сезонного принципу: з 1 травня до 30 вересня — діє неопалювальний період, а з 1 жовтня по 30 квітня — опалювальний.

Розмір субсидій за жовтень і квітень залежить від тривалості фактичного опалювального сезону. Наприклад, у квітні 2025 року він тривав лише до 15 числа, тому субсидія охопила лише половину місяця. Це пояснює різницю між сумами, які українці отримали у травні за квітень, порівняно з попередніми місяцями. Розрахунок відбувався на основі соціальних нормативів для 15 днів опалення, що є звичайною практикою.

Громадяни, які вже отримували субсидію раніше, можуть не турбуватися — субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 червня будуть автоматично перепризначені на літній період. Перерахунок здійснюється без подачі нових заяв, на основі вже наявних даних у Пенсійному фонді.

Водночас, якщо у домогосподарстві відбулися зміни — зменшився або збільшився склад сім’ї, змінився дохід чи інші важливі обставини — необхідно оновити документи протягом 30 днів, щоби субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 червня були нараховані коректно.

Подати заяву для внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або через мобільний додаток.

Розмір обчислюється індивідуально для кожної родини. При цьому враховується вже оподаткований дохід — після вирахування податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Це забезпечує більш справедливий підхід до нарахування допомоги.

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