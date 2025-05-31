Следует сделать только одно действие, чтобы субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июня были начислены корректно.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июня продолжат предоставляться на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает Politeka.net.

В ПФУ объяснили, что выплаты продолжаются в соответствии с сезонным принципом: с 1 мая по 30 сентября — действует неотапливаемый период, а с 1 октября по 30 апреля — отопительный.

Размер субсидий за октябрь и апрель зависит от продолжительности фактического отопительного сезона. К примеру, в апреле 2025 года он длился лишь до 15 числа, поэтому она охватила только половину месяца. Это объясняет разницу между суммами, которые украинцы получили в мае за апрель по сравнению с предыдущими месяцами. Расчет производился на основе социальных нормативов для 15 дней отопления, что является обычной практикой.

Граждане, уже получавшие ее ранее, могут не беспокоиться — субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июня будут автоматически переназначены на летний период Пересчет осуществляется без подачи новых заявлений, на основе уже имеющихся данных в Пенсионном фонде.

В то же время, если в домохозяйстве произошли изменения — уменьшился или увеличился состав семьи, изменился доход или другие важные обстоятельства, необходимо обновить документы в течение 30 дней, чтобы субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июня были начислены корректно.

Подать заявление для внесения в Реестр лиц, имеющих право на льготы, можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или через мобильное приложение.

Размер рассчитывается индивидуально для каждой семьи. При этом учитывается уже облагаемый налогом доход — после вычета налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это обеспечивает более справедливый подход к начислению помощи.

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