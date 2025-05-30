Підвищення тарифу на воду в Одеській області є необхідним кроком для підтримки функціонування системи водопостачання.

Підвищення тарифу на воду в Одеській області з 1 червня торкнеться міста Ізмаїл, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» офіційно повідомило виконком міської ради про зміну вартості послуг централізованого постачання холодної води і водовідведення, включно з використанням внутрішньобудинкових систем.

Зокрема, з 1 червня ціна на централізоване водопостачання становитиме 34,30 грн за кубічний метр, а послуга централізованого водовідведення — 42,30 грн за кубічний метр з урахуванням ПДВ.

Вартість постачання холодної води з внутрішньобудинкових систем підвищиться до 35,10 грн/м³, а водовідведення з таких систем — до 42,90 грн/м³.

Розрахунок здійснено відповідно до чинної постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 1 червня 2011 року, що гарантує єдиний підхід до формування цін на житлово-комунальні послуги.

Документ містить детальні таблиці із структурою цін, які враховують виробничі витрати, адміністративні видатки, плановий прибуток та податок на додану вартість.

Зміни тарифів спрямовані на забезпечення стабільного та якісного водопостачання мешканцям міста Ізмаїл. Підвищення тарифу на воду в Одеській області є необхідним кроком для підтримки функціонування системи водопостачання і модернізації комунальної інфраструктури.

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