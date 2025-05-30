Повышение тарифа на воду в Одесской области является необходимым шагом для поддержки системы водоснабжения.

Повышение тарифа на воду в Одесской области с 1 июня коснется города Измаила, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» официально сообщило исполком городского совета об изменении стоимости услуг централизованного снабжения холодной водой и водоотводом, включая использование внутридомовых систем.

В частности, с 1 июня цена на централизованное водоснабжение составит 34,30 грн. за кубический метр, а услуга централизованного водоотвода — 42,30 грн. за кубический метр с учетом НДС.

Стоимость поставки холодной воды из внутридомовых систем повысится до 35,10 грн/м³, а водоотвод из таких систем – до 42,90 грн/м³.

Расчет осуществлен в соответствии с действующим постановлением Кабинета Министров Украины №869 от 1 июня 2011 года, что гарантирует единый подход к формированию цен на жилищно-коммунальные услуги.

Документ содержит подробные таблицы со структурой цен, учитывающих производственные расходы, административные расходы, плановую прибыль и налог на добавленную стоимость.

Изменение тарифов направлено на обеспечение стабильного и качественного водоснабжения жителям города Измаил. Повышение тарифа на воду в Одесской области является необходимым шагом для поддержки функционирования системы водоснабжения и модернизации коммунальной инфраструктуры.

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