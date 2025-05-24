Місцеві мешканці постійно обговорюють подорожчання проїзду в Київській області, тож розповідаємо, кого воно торкнеться.

Подорожчання проїзду в Київській області зачепило мешканців Фастова, повідомляє Politeka.

З початку травня вартість однієї поїздки у міському транспорті зросла до п’ятнадцяти гривень. Більшість містян скаржаться на таке рішення, адже це б'є по сімейному бюджету щодня.

Рішення про подорожчання проїзду в Київській області ухвалив виконавчий комітет Фастівської міської ради. У документі, оприлюдненому на офіційному сайті, пояснили, що такий крок став необхідністю. Інакше транспорт міг просто зупинитись.

Перевізники в один голос заявили, що старий тариф не дає змоги покривати витрати. Пальне, запчастини, обслуговування — усе підскочило в ціні. І старий тариф більше не дозволяв підтримувати рух маршруток на належному рівні.

У міськраді підкреслюють, що рішення ухвалено в межах законодавства. При цьому посилаються на методику, затверджену Міністерством транспорту. Проте навіть офіційні пояснення не вгамували хвилю критики, яка піднялася серед людей.

Подорожчання проїзду в Київській області викликало різну реакцію. Одні погоджуються, мовляв, усе зростає в ціні і маршрутки не виняток. Інші обурені і кажуть, що умови перевезень залишаються на тому ж рівні, що і раніше.

Маршрутки часто переповнені. Увечері дочекатись транспорт дуже важко або й неможливо. А зовнішній стан автобусів викликає більше запитань, ніж бажання заходити всередину.

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