Местные жители постоянно обсуждают подорожание проезда в Киевской области, поэтому рассказываем, кого оно коснется.

Подорожание проезда в Киевской области задело жителей Фастова, сообщает Politeka.

С начала мая стоимость одной поездки в городском транспорте выросла до 15 гривен. Большинство горожан жалуются на такое решение, ведь это бьет по семейному бюджету каждый день.

Решение о подорожании проезда в Киевской области принял исполнительный комитет Фастовского городского совета. В документе, обнародованном на официальном сайте, объяснили, что подобный шаг стал необходимостью. Иначе транспорт мог просто остановиться.

Перевозчики в один голос заявили, что старый тариф не позволяет покрывать расходы, топливо, запчасти, обслуживание — все подскочило в цене.

В горсовете подчеркивают, что решение принято в рамках законодательства. При этом ссылаются на методику, утвержденную Министерством транспорта. Однако даже официальные объяснения не уняли волну критики, поднявшейся среди людей.

Подорожание проезда в Киевской области вызвало разную реакцию. Одни согласны, мол, все растет в цене и маршрутки не исключение. Другие возмущены и говорят, что условия перевозок остаются на том же уровне, что и раньше.

Маршрутки часто переполнены. Вечером дождаться транспорт очень тяжело или невозможно. А внешнее состояние автобусов вызывает больше вопросов, чем желание заходить внутрь.

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