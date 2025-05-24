Знижка на оплату комунальних послуг передбачена законодавством України для частини населення.

Деяким категоріям українців надається знижка на оплату комунальних послуг, таку мають можливість лише певні категорії населення, повідомляє Politeka.net.

Оформити таку допомогу можна як у паперовій формі (офлайн), так і через онлайн-сервіси.

Державою надається знижка на оплату комунальних послуг, зокрема:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл газу, електроенергії, теплової та водопостачальної енергії;

вивезення побутових відходів;

придбання твердого палива та скрапленого газу (для осіб без централізованого опалення).

Розміри:

25% – для дітей війни.

50% – для: членів родин загиблих військовослужбовців, багатодітних і прийомних сімей, сімей загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, сімей з дітьми з інвалідністю, учасників війни, жертв нацистських переслідувань.

75% – для учасників бойових дій.

100% : осіб з інвалідністю внаслідок війни, пенсіонерів, які працювали у сфері освіти, медицини, фармації, працівників бібліотек у селах і селищах, спеціалістів із захисту рослин.



Субсидія

Право на субсидію мають:

пенсіонери;

малозабезпечені сім’ї, якщо їхній дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, а витрати на "комуналку" перевищують 15% сукупного доходу домогосподарства.

Розмір субсидії – це різниця між сумою нарахованих комунальних платежів (з урахуванням встановлених соціальних норм) і розміром обов’язкового платежу.

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