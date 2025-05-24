Деяким категоріям українців надається знижка на оплату комунальних послуг, таку мають можливість лише певні категорії населення, повідомляє Politeka.net.

Оформити таку допомогу можна як у паперовій формі (офлайн), так і через онлайн-сервіси.

Державою надається знижка на оплату комунальних послуг, зокрема:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподіл газу, електроенергії, теплової та водопостачальної енергії;
  • вивезення побутових відходів;
  • придбання твердого палива та скрапленого газу (для осіб без централізованого опалення).

Розміри:

  • 25% – для дітей війни.

  • 50% – для:

    • членів родин загиблих військовослужбовців,

    • багатодітних і прийомних сімей,

    • сімей загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС,

    • сімей з дітьми з інвалідністю,

    • учасників війни,

    • жертв нацистських переслідувань.

  • 75% – для учасників бойових дій.

комуналка, податки, калькулятор

  • 100%:

    • осіб з інвалідністю внаслідок війни,

    • пенсіонерів, які працювали у сфері освіти, медицини, фармації,

    • працівників бібліотек у селах і селищах,

    • спеціалістів із захисту рослин.

Субсидія

Право на субсидію мають:

  • пенсіонери;

  • малозабезпечені сім’ї, якщо їхній дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, а витрати на "комуналку" перевищують 15% сукупного доходу домогосподарства.

Розмір субсидії – це різниця між сумою нарахованих комунальних платежів (з урахуванням встановлених соціальних норм) і розміром обов’язкового платежу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на газ у Вінниці: третя платіжка вже на підході, названо суму.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на газ у Києві: українців попередили про додаткові рахунки за комуналку.