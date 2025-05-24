Деяким категоріям українців надається знижка на оплату комунальних послуг, таку мають можливість лише певні категорії населення, повідомляє Politeka.net.
Оформити таку допомогу можна як у паперовій формі (офлайн), так і через онлайн-сервіси.
Державою надається знижка на оплату комунальних послуг, зокрема:
- управління багатоквартирним будинком;
- постачання та розподіл газу, електроенергії, теплової та водопостачальної енергії;
- вивезення побутових відходів;
- придбання твердого палива та скрапленого газу (для осіб без централізованого опалення).
Розміри:
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25% – для дітей війни.
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50% – для:
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членів родин загиблих військовослужбовців,
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багатодітних і прийомних сімей,
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сімей загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
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сімей з дітьми з інвалідністю,
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учасників війни,
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жертв нацистських переслідувань.
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75% – для учасників бойових дій.
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100%:
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осіб з інвалідністю внаслідок війни,
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пенсіонерів, які працювали у сфері освіти, медицини, фармації,
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працівників бібліотек у селах і селищах,
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спеціалістів із захисту рослин.
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Субсидія
Право на субсидію мають:
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пенсіонери;
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малозабезпечені сім’ї, якщо їхній дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, а витрати на "комуналку" перевищують 15% сукупного доходу домогосподарства.
Розмір субсидії – це різниця між сумою нарахованих комунальних платежів (з урахуванням встановлених соціальних норм) і розміром обов’язкового платежу.
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