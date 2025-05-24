Скидка на оплату коммунальных услуг предусмотрена законодательством Украины для населения.

Некоторым категориям украинцев предоставляется скидка на оплату коммунальных услуг, такую ​​могут только определенные категории населения, сообщает Politeka.net.

Оформить такую ​​помощь можно как в бумажной форме (оффлайн), так и через онлайн-сервисы.

Государством предоставляется скидка на оплату коммунальных услуг, в частности:

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение газа, электроэнергии, тепловой и водоснабжающей энергии;

вывоз бытовых отходов;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа (для лиц без централизованного отопления).

Размеры:

25% – для детей войны.

50% – для: членов семей погибших военнослужащих, многодетных и приемных семейств, семей погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС, семей с детьми с инвалидностью, участников войны, жертв нацистских преследований.

75% – для участников боевых действий.

100% : лиц с инвалидностью в результате войны, пенсионеров, работавших в сфере образования, медицины, фармации, работников библиотек в селах и поселках, специалистов по защите растений.



Субсидия

Право на субсидию имеют:

пенсионеры;

малообеспеченные семьи, если их доход не превышает двух прожиточных минимумов, а расходы на коммуналку превышают 15% совокупного дохода домохозяйства.

Размер субсидии – это разница между суммой начисленных коммунальных платежей (с учетом установленных социальных норм) и размером обязательного платежа.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на газ в Виннице: третья платежка уже на подходе, названа сумма.

Також Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где предлагают убежище для ВПЛ.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на газ в Киеве: украинцев предупредили о дополнительных счетах за коммуналку.