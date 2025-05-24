Некоторым категориям украинцев предоставляется скидка на оплату коммунальных услуг, такую ​​могут только определенные категории населения, сообщает Politeka.net.

Оформить такую ​​помощь можно как в бумажной форме (оффлайн), так и через онлайн-сервисы.

Государством предоставляется скидка на оплату коммунальных услуг, в частности:

  • управление многоквартирным домом;
  • снабжение и распределение газа, электроэнергии, тепловой и водоснабжающей энергии;
  • вывоз бытовых отходов;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа (для лиц без централизованного отопления).

Размеры:

  • 25% – для детей войны.

  • 50% – для:

    • членов семей погибших военнослужащих,

    • многодетных и приемных семейств,

    • семей погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС,

    • семей с детьми с инвалидностью,

    • участников войны,

    • жертв нацистских преследований.

  • 75% – для участников боевых действий.

коммуналка, налоги, калькулятор

  • 100% :

    • лиц с инвалидностью в результате войны,

    • пенсионеров, работавших в сфере образования, медицины, фармации,

    • работников библиотек в селах и поселках,

    • специалистов по защите растений.

Субсидия

Право на субсидию имеют:

  • пенсионеры;

  • малообеспеченные семьи, если их доход не превышает двух прожиточных минимумов, а расходы на коммуналку превышают 15% совокупного дохода домохозяйства.

Размер субсидии – это разница между суммой начисленных коммунальных платежей (с учетом установленных социальных норм) и размером обязательного платежа.

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