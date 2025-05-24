Некоторым категориям украинцев предоставляется скидка на оплату коммунальных услуг, такую могут только определенные категории населения, сообщает Politeka.net.
Оформить такую помощь можно как в бумажной форме (оффлайн), так и через онлайн-сервисы.
Государством предоставляется скидка на оплату коммунальных услуг, в частности:
- управление многоквартирным домом;
- снабжение и распределение газа, электроэнергии, тепловой и водоснабжающей энергии;
- вывоз бытовых отходов;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа (для лиц без централизованного отопления).
Размеры:
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25% – для детей войны.
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50% – для:
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членов семей погибших военнослужащих,
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многодетных и приемных семейств,
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семей погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС,
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семей с детьми с инвалидностью,
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участников войны,
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жертв нацистских преследований.
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75% – для участников боевых действий.
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100% :
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лиц с инвалидностью в результате войны,
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пенсионеров, работавших в сфере образования, медицины, фармации,
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работников библиотек в селах и поселках,
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специалистов по защите растений.
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Субсидия
Право на субсидию имеют:
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пенсионеры;
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малообеспеченные семьи, если их доход не превышает двух прожиточных минимумов, а расходы на коммуналку превышают 15% совокупного дохода домохозяйства.
Размер субсидии – это разница между суммой начисленных коммунальных платежей (с учетом установленных социальных норм) и размером обязательного платежа.
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