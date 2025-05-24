Подорожчання проїзду у Львівській області викликає дискусії серед мешканців, але влада наголошує на необхідності таких змін.

Проєкт подорожчання проїзду у Львівській області представили 22 травня, повідомляє Politeka.

Львівська міська рада планує оновити тарифи на проїзд у громадському транспорті, що може призвести до підвищення вартості квитків до 20 гривень при безготівковій оплаті.

Депутати мають намір збільшити тариф на похздки банківською картою на 5 гривень — з нинішніх 15 до 20 грн. Для власників «Леокарт» передбачене підвищення з 13 до 17 грн. Водночас, готівкова оплата залишиться без змін — 25 гривень за проїзд.

Крім того, з 1 червня у Львові почнуть діяти нові правила в’їзду в пішохідну зону центру міста. Замість п’яти видів перепусток запровадять три: для мешканців (А), комунального транспорту (Б) та обслуговування (В).

Усі перепустки будуть дійсні один рік замість двох. Також можна буде оформити платні разові перепустки. Спецтехніка зможе заїжджати без них, а для мешканців перепустки треба буде переоформити.

Окремо уточнюють, що вантажний транспорт, який здійснює доставку, тепер зможе заїжджати лише з 6:00 до 9:00 на платній основі — вартість пропускного документу становитиме 3600 грн на місяць.

Подорожчання проїзду у Львівській області викликає дискусії серед мешканців, але влада наголошує на необхідності таких змін для покращення транспортної системи та регулювання руху в центрі міста.

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