Проект подорожания проезда во Львовской области представлен 22 мая , сообщает Politeka.

Львовский городской совет планирует обновить тарифы на проезд в общественном транспорте, что может привести к повышению стоимости билетов до 20 гривен при безналичной оплате.

Депутаты намерены увеличить тариф на выплаты банковской картой на 5 гривен — с нынешних 15 до 20 грн. Для владельцев «Леокарта» предусмотрено повышение с 13 до 17 грн. В то же время, наличная оплата останется без изменений – 25 гривен за проезд.

Кроме того, с 1 июня во Львове будут действовать новые правила въезда в пешеходную зону центра города. Вместо пяти видов пропусков будут введены три: для жителей (А), коммунального транспорта (Б) и обслуживания (В).

Все пропуска будут действительны один год вместо двух. Также можно будет оформить платные разовые пропуски. Спецтехника сможет заезжать без них, а для жителей пропуска придется переоформить.

Отдельно уточняют, что осуществляющий доставку грузовой транспорт теперь сможет заезжать только с 6:00 до 9:00 на платной основе — стоимость пропускного документа составит 3600 грн в месяц.

Подорожание проезда во Львовской области вызывает дискуссии среди жителей, но власти подчеркивают необходимость таких изменений для улучшения транспортной системы и регулирования движения в центре города.

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