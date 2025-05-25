Підвищення тарифів на газ у Харкові не буде, проте прийде новий платіж.

Підвищення тарифів на газ у Харкові не відбудеться, але зростуть витрати через нову платіжку, яка може надійти споживачам в червні, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Підвищення тарифів на газ у Харкові не буде, проте прийде новий платіж - йдеться про додатковий рахунок за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, який надходитиме мешканцям багатоквартирних будинків. Ця плата не стосується вартості самого блакитного палива, однак додасть до загальних витрат на утримання системи газопостачання.

Чому з’явилася нова платіжка?

Набрало чинності рішення про впровадження окремого нарахування за техобслуговування будинкових газопроводів. Раніше ці витрати включались у загальні тарифи, але тепер виділені окремо.

Вартість залежатиме від:

довжини газових труб у будинку;

кількості з’єднань (муфт);

кількості запірних кранів;

технічного стану та віку будинку.

Обслуговуюча компанія розраховує загальну суму за роботи й розподіляє її між усіма мешканцями. Сума складатиме від 100 до 1000 гривень.

Як часто виставлятимуть рахунок?

у будинках старше 25 років — раз на три роки ;

; у новіших — раз на п’ять років.

Блакитне паливо подорожчає?

Ні. У Кабміні наголосили: підвищення тарифів на газ у Харкові наразі не розглядається. Для абсолютної більшості українців, які користуються послугами «Нафтогазу», ціна залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр, як і раніше.

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