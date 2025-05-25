Повышения тарифов на газ в Харькове не будет, однако придет новый платеж.

Повышение тарифов на газ в Харькове не произойдет, но возрастут расходы из-за новой платежки, которая может поступить потребителям в июне, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в ООО Газораспределительные сети Украины.

Повышения тарифов на газ в Харькове не будет, однако придет новый платеж - речь идет о дополнительном счете за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, поступающем жильцам многоквартирных домов. Эта плата не касается стоимости самого голубого топлива, однако прибавит к общим затратам на содержание газоснабжающей системы.

Почему появилась новая платежка?

Вступило в силу решение о введении отдельного начисления за техобслуживание домовых газопроводов. Ранее эти расходы включались в общие тарифы, но теперь выделены по отдельности.

Стоимость будет зависеть от:

длины газовых труб в доме;

количества соединений (муфт);

количества запорных кранов;

технического состояния и возраста дома.

Обслуживающая компания рассчитывает общую сумму за работу и распределяет ее между всеми жителями. Сумма составит от 100 до 1000 гривен.

Как часто будут выставлять счет?

в домах старше 25 лет - раз в три года ;

; у более новых — раз в пять лет.

Голубое топливо подорожает?

Нет. В Кабмине подчеркнули: повышение тарифов на газ в Харькове пока не рассматривается. Для абсолютного большинства украинцев, пользующихся услугами "Нафтогаза", цена будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр по-прежнему.

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