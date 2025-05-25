Повышение тарифов на газ в Харькове не произойдет, но возрастут расходы из-за новой платежки, которая может поступить потребителям в июне, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в ООО Газораспределительные сети Украины.
Повышения тарифов на газ в Харькове не будет, однако придет новый платеж - речь идет о дополнительном счете за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, поступающем жильцам многоквартирных домов. Эта плата не касается стоимости самого голубого топлива, однако прибавит к общим затратам на содержание газоснабжающей системы.
Почему появилась новая платежка?
Вступило в силу решение о введении отдельного начисления за техобслуживание домовых газопроводов. Ранее эти расходы включались в общие тарифы, но теперь выделены по отдельности.
Стоимость будет зависеть от:
- длины газовых труб в доме;
- количества соединений (муфт);
- количества запорных кранов;
- технического состояния и возраста дома.
Обслуживающая компания рассчитывает общую сумму за работу и распределяет ее между всеми жителями. Сумма составит от 100 до 1000 гривен.
Как часто будут выставлять счет?
- в домах старше 25 лет - раз в три года;
- у более новых — раз в пять лет.
Голубое топливо подорожает?
Нет. В Кабмине подчеркнули: повышение тарифов на газ в Харькове пока не рассматривается. Для абсолютного большинства украинцев, пользующихся услугами "Нафтогаза", цена будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр по-прежнему.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Помощь переселенцам в Харькове: где получить необходимые вещи.
Также Politeka писала, Подорожание бензина в Харькове: как сильно придется переплачивать.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: что ударит по карману горожан больше всего.