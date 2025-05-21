Платежі за тепло влітку викликають обурення у багатьох українців, адже навіть після завершення опалювального сезону деякі продовжують отримувати платіжки, повідомляє Politeka.

Це стосується споживачів, які підключені до системи з так званим двоставковим тарифом. Система передбачає сплату частини вартості теплопостачання протягом усього року — навіть тоді, коли опалення фактично не подається.

Як пояснює експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, така модель може бути вигідною, але часто її використовують нечесно. Суть двоставкового тарифу полягає в тому, що частина витрат фіксується як абонплата і розподіляється на весь рік. Проте без чітких пояснень та прозорих розрахунків більшість споживачів не розуміє, за що саме платить.

Експерт навів приклад Харкова, де у 2023 році мешканці масово скаржилися на завищені рахунки. За його словами, теплокомуненерго часто маніпулюють, використовуючи складні законні схеми. Це, зокрема, ігнорування чинних правил, застосування окремих постанов, таких як №315, а також непрозоре формування двоставкових тарифів.

Платежі за тепло влітку стали особливо болючим питанням на тлі відсутності реального державного контролю. Попенко наголошує, що органи захисту прав споживачів в Україні мають обмежені повноваження й не здатні ефективно протидіяти порушенням у сфері ЖКГ.

Українцям радять ретельно перевіряти платіжки, зберігати квитанції та вимагати деталізовані розрахунки від постачальників.

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