Платежи за тепло летом вызывают возмущение многих украинцев, ведь даже после завершения отопительного сезона некоторые продолжают получать платежки, сообщает Politeka.

Это касается потребителей, подключенных к системе с так называемым двухставочным тарифом. Система предусматривает уплату части стоимости теплоснабжения в течение всего года — даже тогда, когда отопление фактически не подается.

Как объясняет эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, такая модель может быть выгодна, но часто ее используют нечестно. Суть двухставочного тарифа состоит в том, что часть расходов фиксируется как абонплата и распределяется на весь год. Однако без четких объяснений и прозрачных расчетов большинство потребителей не понимает, за что платит.

Эксперт привел пример Харькова, где в 2023 году жители массово жаловались на завышенные счета. По его словам, теплокоммунэнерго часто манипулируют, используя сложные законные схемы.

Платежи за тепло летом стали особенно болезненным вопросом на фоне отсутствия реального государственного контроля. Попенко отмечает, что органы защиты прав потребителей в Украине обладают ограниченными полномочиями и не способны эффективно противодействовать нарушениям в сфере ЖКХ.

Украинцам рекомендуют тщательно проверять платежки, хранить квитанции и требовать детализированные расчеты от поставщиков.

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