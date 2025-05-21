Ситуація з пенсією в Тернополі вийшла за межі звичайного оформлення виплат і призвела до судової тяганини, тож розповідаємо деталі.

Місцевий житель звернувся до Пенсійного фонду, щоби отримати пенсію за віком в Тернополі, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, з’ясувалося, що документ, який став вирішальним для призначення пенсії в тернополі, не справжній.

Почалося все восени 2021 року. Чоловік подав документи на оформлення пенсії в Тернополі, проте йому відмовили. Причиною був недостатній страховий стаж.

Вже через кілька днів він подав повторну заяву, але цього разу додав довідку, в якій було вказано, що він навчався у вищому професійному училищі № 4 імені Паращука у період з вересня 1974 року по серпень 1977 року.

Завдяки цим трьом рокам навчання його загальний стаж сягнув понад 27 років, і виплата йому була призначена. Здавалося б, справа вирішена. Чоловік отримував виплати, все йшло спокійно. Але у 2024 році щось викликало підозру у представників Пенсійного фонду.

Довідка, яка стала підставою для зарахування додаткового стажу, викликала сумніви. І ПФУ звернувся безпосередньо до навчального закладу, щоби перевірити її справжність. Виявилося, що заклад не видавав такий документ.

Після цього виплати скасували, а фонд підрахував, скільки саме коштів було виплачено безпідставно. Вийшла немала сума - 67 658 гривень. Саме її й вимагали повернути через суд. Феміда погодилася з аргументами Пенсійного фонду.

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