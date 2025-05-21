Ситуация с пенсией в Тернополе вышла за рамки обычного оформления выплат и привела к судебной волоките, поэтому рассказываем детали.

Местный житель обратился в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по возрасту в Тернополе, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Тернопольского горрайонного суда, выяснилось, что документ, ставший решающим для назначения пенсии в тернополе, не настоящий.

Началось все осенью 2021 года. Мужчина подал документы на оформление пенсии в Тернополе, однако ему отказали. Причиной был недостаточный страховой стаж.

Уже через несколько дней он подал повторное заявление, но на этот раз добавил справку, в которой было указано, что он учился в высшем профессиональном училище № 4 имени Паращука в период с сентября 1974 по август 1977 года.

Благодаря этим трем годам обучения его общий стаж достиг более 27 лет, и выплата ему была назначена. Казалось бы, дело решено. Муж получал выплаты, все шло спокойно. Но в 2024 году что-то вызывало подозрение у представителей Пенсионного фонда.

Справка, послужившая основанием для зачисления дополнительного стажа, вызывала сомнения. И ПФУ обратился непосредственно в учебное заведение, чтобы проверить его подлинность. Оказалось, что заведение не выдавало такой документ.

После этого выплаты отменили, а фонд подсчитал, сколько именно средств было выплачено безосновательно. Получилась немалая сумма – 67 658 гривен. Именно ее и потребовали вернуть через суд. Фемида согласилась с доводами Пенсионного фонда.

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