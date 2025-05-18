Відключення світла на тиждень 19-25 травня в Кіровоградській області є необхідним для проведення якісних ремонтних робіт задля підтримки стабільності.

Відключення світла на тиждень 19-25 травня в Кіровоградській області відбудуться через планові роботи, повідомляє Politeka.

Мар'янівська громада інформує, що у період з 19 по 25 травня 2025 року на території Новоукраїнського району відбудуться планові роботи з тимчасовим відключенням електропостачання. Знеструмлення проводитимуться щоденно з 09:00 до 17:00.

Зокрема, з 19-го по 25-те електроенергії не буде у селі Оникієво (вулиці Київська, Кооперативна, Червоноармійська, Ленінська, Ленінградська, Одеська, Вись), селі Велика Виска, а також у користувачів послуг оператора «Київстар», господарств СФГ «Флоря» та водокачки оздоровчого комплексу «Лісова пісня».

Також у період з 23 по 25 число відсутність електропостачання зачеппитьть частину села Мар'янівка: вулиці Жовтнева 1-6, 1-ше Травня 1-21, 2-28, Горького 1-7, 2-16, пер. Садовий, сільрада, будинок культури, магазини, вулиці Набережна, Гагаріна 25-33, 26-42, Шевченка 23-33.

В обленерго вибачаються за тимчасові незручності, наголошуючи, що відключення світла на тиждень 19-25 травня в Кіровоградській області є необхідним для проведення якісних ремонтних робіт та підтримки стабільного енергопостачання.

Детальну інформацію можна отримати цілодобово за телефоном кол-центру 0-800-501-148.

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