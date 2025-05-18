Отключение света на неделю 19-25 мая в Кировоградской области необходимо для проведения качественных ремонтных работ для поддержания стабильности.

Отключение света на неделю 19-25 мая в Кировоградской области произойдет из-за плановых работ, сообщает Politeka.

Марьяновское общество информирует, что в период с 19 по 25 мая 2025 года на территории Новоукраинского района состоятся плановые работы по временному отключению электроснабжения. Обесточивания будут производиться ежедневно с 09:00 до 17:00 .

В частности, с 19-го по 25-е электроэнергии не будет в селе Оникиево (улицы Киевская, Кооперативная, Красноармейская, Ленинская, Ленинградская, Одесская, Вись), селе Большая Виска, а также у пользователей услуг оператора «Киевстар», хозяйств СФХ «Флоря» и водокачки оздоровительного комплекса.

Также в период с 23 по 25 число отсутствие электроснабжения зацепит часть села Марьяновка: улицы Октябрьская 1-6, 1-е Мая 1-21, 2-28, Горького 1-7, 2-16, пер. Садовый, сельсовет, дом культуры, магазины, улицы Набережная, Гагарина 25-33, 26-42, Шевченко 23-33.

В облэнерго извиняются за временные неудобства, отмечая, что отключение света на неделю 19-25 мая в Кировоградской области необходимо для проведения качественных ремонтных работ и поддержки стабильного энергоснабжения.

Подробную информацию можно получить круглосуточно по телефону колл-центра 0-800-501-148.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов в Полтаве: стало известно, сколько придется платить.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам выплачивают 10 800 гривен от ООН, названы условия.

Как сообщала Politeka, Графики отключения света на Полтавщине в мае 2025 года: срочное предупреждение, где не будет электричества