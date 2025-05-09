Безкоштовне житло для ВПО на Кіровоградщині пропонують мешканці області, які готові допомогти тим, хто постраждав від війни, повідомляє Politeka.
У сільських громадах відкривають свої будинки для жінок, пенсіонерів та родин із дітьми, що шукають прихисток.
Так жінці віком від 50 років надається житло безоплатно за умови підтримання порядку в будинку та на подвір’ї. Пропозиція адресована самотнім жінкам, які готові до спокійного проживання в сільській місцевості. Деталі за телефоном.
Також безкоштовно передається в користування будинок із білої цегли у селі між Знам’янкою та Чигирином. В селі є церква, маслозавод, річка, великі сади та просторий двір. Хоча будинок потребує внутрішнього ремонту, власник готовий покрити витрати. Є сарай, зручності поряд, регулярно ходить автобус, є попутний транспорт. Оформлення можливо навіть на тривалий термін. Власник перебуває за кордоном, але на зв’язку через Viber.
Крім того, власниця будинку в селі на трасі в Кіровоградській області шукає порядну жінку або дівчину з дитиною до 10 років. Пропонує трикімнатне житло з побутовою технікою, ванною, пічним опаленням і колодязем. Додатковий бонус — наявність майстерні для творчої роботи. Поряд — магазини, школа, лікарня, садок, зв’язок і пошта.
Безкоштовне житло для ВПО на Кіровоградщині — це шанс на новий старт у тихому селі з природою, садом і підтримкою небайдужих людей. Для уточнення умов радять звертатися за вказаними телефонами або в месенджери.
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