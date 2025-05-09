Якщо ви в пошуках безкоштовного житла для ВПО на Кіровоградщині, то кілька цих пропозицій можуть вам підійти.

Безкоштовне житло для ВПО на Кіровоградщині пропонують мешканці області, які готові допомогти тим, хто постраждав від війни, повідомляє Politeka.

У сільських громадах відкривають свої будинки для жінок, пенсіонерів та родин із дітьми, що шукають прихисток.

Так жінці віком від 50 років надається житло безоплатно за умови підтримання порядку в будинку та на подвір’ї. Пропозиція адресована самотнім жінкам, які готові до спокійного проживання в сільській місцевості. Деталі за телефоном.

Також безкоштовно передається в користування будинок із білої цегли у селі між Знам’янкою та Чигирином. В селі є церква, маслозавод, річка, великі сади та просторий двір. Хоча будинок потребує внутрішнього ремонту, власник готовий покрити витрати. Є сарай, зручності поряд, регулярно ходить автобус, є попутний транспорт. Оформлення можливо навіть на тривалий термін. Власник перебуває за кордоном, але на зв’язку через Viber.

Крім того, власниця будинку в селі на трасі в Кіровоградській області шукає порядну жінку або дівчину з дитиною до 10 років. Пропонує трикімнатне житло з побутовою технікою, ванною, пічним опаленням і колодязем. Додатковий бонус — наявність майстерні для творчої роботи. Поряд — магазини, школа, лікарня, садок, зв’язок і пошта.

Безкоштовне житло для ВПО на Кіровоградщині — це шанс на новий старт у тихому селі з природою, садом і підтримкою небайдужих людей. Для уточнення умов радять звертатися за вказаними телефонами або в месенджери.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям виплачують 10 800 гривень від ООН, названо умови.

Як повідомляла Politeka, Графіки відключення світла на Полтавщині у травні 2025 року: термінове попередження, де не буде електрики