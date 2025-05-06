Грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві надається у випадку, якщо ви відповідаєте умовам.

Грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві була значно розширена і тепер доступна також у кількох інших областях України, повідомляє Politeka.

Ці виплати надаються за підтримки Естонської ради у справах біженців та благодійного фонду “Єдність за майбутнє”.

Програма охоплює не лише Полтаву, але й інші регіони, зокрема Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську, Сумську, Чернігівську, Київську, Миколаївську, Дніпропетровську, Черкаську та Кіровоградську області. Для отримання допомоги необхідно пройти оцінку вразливості, яка здійснюється через телефонну консультацію з фахівцем.

Під час цієї розмови враховуються різноманітні обставини, що можуть свідчити про складне становище сім’ї. До основних критеріїв належать: втрата годувальника через бойові дії, пошкодження або повна втрата житла, тяжкий стан здоров’я або інвалідність, а також одинокі матері та батьки з неповнолітніми дітьми, малозабезпечені родини та пенсіонери.

Після проведеної консультації фахівець приймає рішення про надання фінансової підтримки. Грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві може становити 2220 грн на особу за 1 або 3 місяці в залежності від регіону.