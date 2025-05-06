Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве было значительно расширено и теперь доступно также в нескольких других областях Украины, сообщает Politeka.
Эти выплаты предоставляются при поддержке Эстонского совета по делам беженцев и благотворительного фонда "Единство за будущее".
Программа включает не только Полтаву, но и другие регионы, в частности Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Для получения помощи необходимо пройти оценку уязвимости, которая осуществляется по телефонной консультации со специалистом.
В ходе этого разговора учитываются различные обстоятельства, которые могут свидетельствовать о сложном положении семьи. К основным критериям относятся: потеря кормильца из-за боевых действий, повреждения или полная потеря жилья, тяжелое состояние здоровья или инвалидность, а также одинокие матери и родители с несовершеннолетними детьми, малообеспеченные семьи и пенсионеры.
После проведённой консультации специалист принимает решение о предоставлении финансовой поддержки. Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве может составлять 2220 грн на человека за 1 или 3 месяца в зависимости от региона.
Кроме того, выплаты предоставляются быстро и эффективно, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории граждан в это сложное время.
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