Если вы в поисках бесплатного жилья для ВПЛ на Кировоградщине, то несколько этих предложений могут вам подойти.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области предлагают жители области, которые готовы помочь тем, кто пострадал от войны, сообщает Politeka.

В сельских общинах открывают свои дома для женщин, пенсионеров и семей с детьми, которые ищут убежища.

Так женщине в возрасте от 50 лет предоставляется жилье бесплатно при условии поддержания порядка в доме и во дворе. Предложение адресовано одиноким женщинам, готовым к спокойному проживанию в сельской местности. Подробности по телефону.

Также безвозмездно передается в пользование дом из белого кирпича в деревне между Знаменкой и Чигирином. В селе есть церковь, маслозавод, река, большие сады и просторный двор. Хотя дом нуждается в внутреннем ремонте, владелец готов покрыть расходы. Есть сарай, удобства рядом, регулярно ходит автобус, есть попутный транспорт. Оформление возможно даже на длительный срок. Владелец находится за границей, но на связи через Viber.

Кроме того, владелица дома в деревне на трассе в Кировоградской области ищет порядочную женщину или девушку с ребенком до 10 лет. Предлагает трехкомнатное с бытовой техникой, ванной, печным отоплением и колодцем. Дополнительный бонус – наличие мастерской для творческой работы. Рядом – магазины, школа, больница, садик, связь и почта.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Кировоградщине – это шанс на новый старт в тихой деревне с природой, садом и поддержкой неравнодушных людей. Для уточнения условий советуют обращаться по указанным телефонам или в мессенджеры.

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