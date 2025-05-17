Синоптики опублікували прогноз погоди в Дніпрі на 18 травня та поділилися усіма деталями.

Прогноз погоди в Дніпрі на 18 травня попереджає про нестійкі атмосферні умови, повідомляє Politeka.

У неділю ранок розпочнеться з невеликого дощу, а хмари вкриють небо ще зранку та протримаються майже весь день. Лише ближче до вечора можливі прояснення, однак значного потепління чи опадів після ранку не очікується.

Температура протягом доби буде комфортною: вночі та зранку +13…+14°C, вдень повітря прогріється до +18°C, а ввечері знову знизиться до +15°C. Атмосферний тиск зростатиме — з 741 мм рт. ст. вночі до 747 мм увечері. Вологість коливатиметься в межах 45–92%, найбільш волого буде вночі та вранці. Вітер — помірний, 2–5 м/с, з невеликим послабленням у вечірні години. Імовірність опадів у ранкові години — до 49%, однак після обіду цей показник значно знизиться.

У народному календарі цей день асоціювався з переходом до погодного літа. Якщо земля волога, хоча не було дощу — літо очікується дощовим. В цей час уже відцвітає бузок, зеленіє липа й розквітає чорниця.

За даними багаторічних спостережень, 18 травня максимальна температура у Дніпрі сягала +32°C (1934 рік), а мінімальна — +4°C (1919 рік).

Прогноз погоди в Дніпрі на 18 травня вказує на відсутність значних температурних коливань, втім, на день краще планувати справи з урахуванням ранкового дощу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Графіки відключення світла у Дніпрі та області на тиждень з 28 квітня по 4 травня: термінове попередження.

Як повідомляла Politeka, Субсидії з 1 травня у Дніпрі: що змінюється та хто має подавати документи.