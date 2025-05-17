Синоптики обнародовали прогноз погоды в Днепре на 18 мая и поделились всеми деталями.

Прогноз погоды в Днепре на 18 мая предупреждает о неустойчивых атмосферных условиях, сообщает Politeka.

В воскресенье утро начнется с небольшого дождя, облака покроют небо еще утром и продержатся почти весь день. Только к вечеру возможны прояснения, однако значительного потепления или осадков после утра не ожидается.

Температура в течение суток будет комфортной: ночью и утром +13...+14°C, днем ​​воздух прогреется до +18°C, а вечером снова снизится до +15°C. Атмосферное давление будет расти – с 741 мм рт. ст. ночью до 747 мм вечером. Влажность будет колебаться в пределах 45–92%, наиболее влажно будет ночью и утром. Ветер умеренный, 2-5 м/с, с небольшим послаблением в вечерние часы. Вероятность осадков в утренние часы до 49%, однако после обеда этот показатель значительно снизится.

В народном календаре этот день ассоциировался с переходом к погоде. Если земля влажная, хотя не было дождя – лето ожидается дождливым. В это время уже отцветает сирень, зеленеет липа и расцветает черника.

По данным многолетних наблюдений, 18 мая максимальная температура в Днепре достигала +32 ° C (1934), а минимальная - +4 ° C (1919).

Прогноз погоды в Днепре на 18 мая отмечает отсутствие значительных температурных колебаний, впрочем, на день лучше планировать дела с учетом утреннего дождя.

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