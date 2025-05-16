Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Дніпрі на 17 травня та розповіли про цей день всі деталі.

Прогноз погоди в Дніпрі на 17 травня попереджає про зміну атмосферних умов протягом доби, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, у місті протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Вранці та вдень опадів не очікується, але ближче до вечірньої пори можливий дощ — ймовірність сягає понад 80%.

Температурний фон буде комфортним: вночі та зранку повітря прогріється до +13°, вдень — до +21°, а ввечері знизиться до +16°. Атмосферний тиск знижуватиметься протягом дня з 748 до 741 мм рт. ст. Вологість коливатиметься від 68% вночі до 40% вдень, знову підвищуючись до 82% увечері, через що людям з хронічними захворюваннми варто з обережністю поставитися до прогулянок, адже це може погіршити їх самопочуття.

Вітер посилиться в середині дня — до 5,9 м/с, але вночі та ввечері буде спокійнішим — 1,8–2,9 м/с.

У народному календарі 17 травня вважали днем, коли дощ приносить гарний врожай. За прикметами, у цей період зацвітає вишня, груші, калини, а дуб починає зеленіти. Цього дня у давнину також рубали дерево для виготовлення ложок — вважалося, що саме зараз деревина найкраща.

За останні 130 років у цей день найвища температура у Дніпрі сягала +32°C (у 2014 році), а найнижча становила +3°C (у 1919-му).

Прогноз погоди в Дніпрі на 17 травня свідчить, що попри відсутність опадів у першій половині доби, жителям слід підготуватися до можливого дощу ввечері.

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