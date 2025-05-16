Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Киеве на 17 мая и рассказали об этом дне все детали.

Прогноз погоды в Днепре на 17 мая предупреждает об изменении атмосферных условий в течение суток, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, в городе на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром и днем ​​осадков не ожидается, но ближе к вечернему времени возможен дождь — вероятность достигает более 80%.

Температурный фон будет комфортным: ночью и утром воздух прогреется до +13°, днем ​​до +21°, а вечером снизится до +16°. Атмосферное давление будет снижаться в течение дня с 748 до 741 мм рт. ст. Влажность будет колебаться от 68% ночью до 40% днем, снова повышаясь до 82% вечером, поэтому людям с хроническими заболеваниями следует с осторожностью отнестись к прогулкам, ведь это может ухудшить их самочувствие.

Ветер усилится в середине дня - до 5,9 м/с, но ночью и вечером будет спокойнее - 1,8-2,9 м/с.

В народном календаре 17 мая считали днем, когда дождь приносит хороший урожай. По приметам, в этот период зацветает вишня, груши, калины, а дуб начинает зеленеть. В этот день в старину также рубили дерево для изготовления ложек — считалось, что именно сейчас древесина самая лучшая.

За последние 130 лет в этот день самая высокая температура в Днепре достигала +32°C (в 2014 году), а самая низкая - +3°C (в 1919-м).

Прогноз погоды в Днепре на 17 мая свидетельствует, что, несмотря на отсутствие осадков в первой половине суток, жителям следует подготовиться к возможному дождю вечером.

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