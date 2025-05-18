Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє бути з неприємними погодними сюрпризами.

Синоптики підготували прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня та розповіли, до чого варто готуватись заздалегіть, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 19-ого числа: день протримається пасмурним - з самого ранку у місті небо вкриється хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дуже сильний дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря підніметься до +18 градусів.

У вівторок 20.05: стане ще тепліше повітря прогріється до +21 градусів. Пасмурна пора та дрібний дощ протримаються до кінця доби.

Середа 21.05: хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Йтиме дрібний дощ. Температура – від +12 до +19 градусів.

У четвер, 22-ого травня: синоптики обіцяють від 13 до 22 градусів зі знаком "+". Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не очікується.

П'ятниця 23-ого: зберігатися похмура погода. Опадів не очікується. Температура повітря – +14 до +22.

Субота 24-ого: триматиметься хмарність, без дощів та інших сюрпризів - прогріється від +14 до +21.

Неділя 18-ого: доба пройде без опадів, проте день залишатиметься хмарним. Протримається +15 до +22. Отже прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє деякі зміни та неприємні погодні сюрпризи.

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