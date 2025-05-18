Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая обещает быть с неприятными погодными сюрпризами.

Синоптики подготовили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая и рассказали, к чему следует готовиться заранее, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 19 числа: день продержится пасмурным - с самого утра в городе небо покроется облаками. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха поднимется до +18 градусов.

Во вторник 20.05: станет еще теплее воздух прогреется до +21 градусов. Пасмурная пора и мелкий дождь продержатся до конца суток.

Среда 21.05: пасмурный день и вечер придут на смену ясному утру. Небольшой дождь. Температура – ​​от +12 до +19 градусов.

В четверг, 22 мая: синоптики обещают от 13 до 22 градусов со знаком "+". Число неба во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру снова прояснится. Осадков не ожидается.

Пятница 23-го: сохраняется пасмурная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха – +14 до +22.

Суббота 24-го: будет держаться облачность, без дождей и прочих сюрпризов – прогреется от +14 до +21.

Воскресенье 18: сутки пройдут без осадков, однако день будет облачным. Продержится +15 до +22. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая обещает некоторые изменения и неприятные погодные сюрпризы.

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