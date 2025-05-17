При подорожчанні консервів у Львові споживачам варто уважно стежити за акційними пропозиціями в мережах супермаркетів, щоб зменшити витрати на щоденні покупки.

Подорожчання консервів у Львові стало помітним для споживачів у травні 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Зокрема, зелений горошок торгової марки «Верес» (400 г) подорожчав і наразі коштує в середньому 53,85 грн, що на 3 гривні більше, ніж у квітні. У різних магазинах ціни коливаються: Auchan пропонує продукт по 52,70 грн, Metro – 55,86, Novus – 52,99. За даними індексу споживчих цін, з середини квітня середній цінник на горошок зріс на 1,73.

Подорожчання цієї продукції також відчутне на прикладі кукурудзи «Верес» (340 г), де тепер вона коштує 55,55 гривень, що на 3,42 вище за квітневий рівень. Цінники в магазинах Auchan, Metro та Novus варіюються від 53,90 до 57,77.

Водночас оливки «Іберіка» (300 г) залишаються стабільними, їхня середня вартість не змінилася і становить 103,30 грн. Однак бички «Аквамарин» у томатному соусі (230 г) подорожчали до 106,70 гривень, що на 9,60 більше, а сардини натуральні (230 г) піднялися в ціннику на 6,68 – середня вартість тепер 70,87.

Загалом подорожчання консервів у Львові впливає на споживчий бюджет, змушуючи купувати обережніше та порівнювати пропозиції у різних супермаркетах, щоб зберегти кошти.