При подорожании консервов во Львове потребителям следует внимательно следить за акционными предложениями в сетях супермаркетов, чтобы снизить затраты на ежедневные покупки.

Подорожание консервов во Львове стало заметно для потребителей в мае 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

В частности, зеленый горошек торговой марки «Верес» (400 г) подорожал и стоит в среднем 53,85 грн, что на 3 гривны больше, чем в апреле. В разных магазинах цены колеблются: Auchan предлагает продукт по 52,70 грн., Metro – 55,86, Novus – 52,99. По данным индекса потребительских цен, с середины апреля средний ценник на горошек вырос на 1,73.

Удорожание этой продукции также ощутимо на примере кукурузы «Верес» (340 г), где теперь она стоит 55,55 гривен, что на 3,42 выше апрельского уровня. Ценники в магазинах Auchan, Metro и Novus варьируются от 53,90 до 57,77.

В то же время, оливки «Иберика» (300 г) остаются стабильными, их средняя стоимость не изменилась и составляет 103,30 грн. Однако бычки "Аквамарин" в томатном соусе (230 г) подорожали до 106,70 гривен, что на 9,60 больше, а сардины натуральные (230 г) поднялись в ценнике на 6,68 – средняя стоимость теперь 70,87.

В целом, подорожание консервов во Львове влияет на потребительский бюджет, заставляя покупать более осторожно и сравнивать предложения в разных супермаркетах, чтобы сохранить средства.