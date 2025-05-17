Літні люди кажуть, що робота для пенсіонерів у Вінниці інколи стає справжнім стимулом бути активнішим, а до того ж, приносить непогані гроші.

Робота для пенсіонерів в Вінниці вже не сприймається як щось виняткове і все більше роботодавців готові приймати людей із життєвим досвідом, повідомляє Politeka.

На платформі OLX пропонуть широкий вибір вакансій, тож розповідаємо про деякі з них.

Перш за все, робота для пенсіонерів в Вінниці є для продавця хлібо-булочних виробів. Роботодавець пропонує зручний графік з ранку до 16 години. Зарплата становить п’ять тисяч щомісяця. Основні вимоги не надто складні. Потрібно бути пунктуальним, охайним, ввічливим і уважним до чистоти робочого місця.

Також у місті є потреба у фрезерувальниках. Виробничо-торгівельна компанія «Універсал» шукає працівника з досвідом. Тут готові запропонувати гідну оплату, стабільний графік та доброзичливе робоче середовище. Що особливо приємно, у компанії відкрито говорять про готовність приймати до колективу літніх людей.

Для тих, хто має водійське посвідчення категорії СЕ, є робота для пенсіонерів в Вінниці водієм вантажного транспорту. Праця пов’язана з перевезеннями по Україні, але маршрути завжди починаються і завершуються у нашому облцентрі.

Графік — з понеділка по п’ятницю. Зарплата досить висока, від п’ятдесяти до шістдесяти тисяч гривень на місяць. Отже, хто шукає, той завжди знайде.

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