Пожилие люди говорят, что работа для пенсионеров в Виннице иногда становится настоящим стимулом быть более активным, а к тому же, приносит неплохие деньги.

Работа для пенсионеров в Виннице уже не воспринимается как исключительное и все больше работодателей готовы принимать людей с жизненным опытом, сообщает Politeka.

На платформе OLX предлагают широкий выбор вакансий, так что рассказываем о некоторых из них.

Прежде всего, работа для пенсионеров в Виннице есть для продавца хлебобулочных изделий. Работодатель предлагает удобный график с утра до 16 часов. Зарплата составляет пять тысяч ежемесячно. Основные требования не слишком сложны. Нужно быть пунктуальным, чистоплотным, вежливым и внимательным к чистоте рабочего места.

Также в городе есть потребность во фрезеровщиках. Производственно-торговая компания "Универсал" ищет работника с опытом. Здесь готовы предложить достойную оплату, стабильный график и дружелюбную рабочую среду. Что особенно приятно, в компании открыто говорят о готовности принимать в коллектив пожилых людей.

Для тех, кто имеет водительское удостоверение категории СЕ, работа для пенсионеров в Виннице водителем грузового транспорта, но маршруты всегда начинаются и завершаются в нашем облцентре.

График – с понедельника по пятницу. Зарплата достаточно высока, от пятидесяти до шестидесяти тысяч гривен в месяц. Итак, кто ищет, тот всегда найдет.

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