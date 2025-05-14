Робота для пенсіонерів у Вінниці стає доступнішою, у місті з'явилося кілька актуальних вакансій, які підходять для старших людей, повідомляє Politeka.

Так, наприклад, у Вінниці відкрита вакансія бухгалтера по роботі з первинною документацією 16 000 – 17 000 грн.

Обов’язки:

обробка первинної документації
оприбуткування ТМЦ згідно накладних
документообіг та допомога бухгалтеру
виконання доручень керівництва
робота з поштовою кореспонденцією
забезпечення роботи офісу.

Вимоги:

досвід роботи у даній сфері не менше 1 року
досвідчений користувач MS Office
вміння працювати в 1С бухгалтерії буде перевагою
висока відповідальність та організованість
випробувальний термін 1 місяць.

гроші, гривні, 50 гривень

Кредитний експерт, менеджер по роботі з клієнтами, продавець, касир-оцінювач у ломбард, 18 000 – 20 000 грн, Ставка+бонус.

своєчасна виплата заробітної плати: фіксована ставка + бонуси;
зручний графік роботи 4/2, з 9 до 20 год.;
навчання до 14 днів;
для кандидатів з досвідом роботи — термін навчання розглядаємо індивідуально!

офіційне оформлення з першого робочого дня, згідно КЗпП;

гарантоване працевлаштування після успішного проходження навчання;
супровід наставника і підтримка колег 24/7 для нових співробітників (будь-які сумнівні питання вирішуємо колективно).

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