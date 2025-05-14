Робота для пенсіонерів у Вінниці стає доступнішою, у місті з'явилося кілька актуальних вакансій, які підходять для старших людей, повідомляє Politeka.
Так, наприклад, у Вінниці відкрита вакансія бухгалтера по роботі з первинною документацією 16 000 – 17 000 грн.
Обов’язки:
обробка первинної документації
оприбуткування ТМЦ згідно накладних
документообіг та допомога бухгалтеру
виконання доручень керівництва
робота з поштовою кореспонденцією
забезпечення роботи офісу.
Вимоги:
досвід роботи у даній сфері не менше 1 року
досвідчений користувач MS Office
вміння працювати в 1С бухгалтерії буде перевагою
висока відповідальність та організованість
випробувальний термін 1 місяць.
Кредитний експерт, менеджер по роботі з клієнтами, продавець, касир-оцінювач у ломбард, 18 000 – 20 000 грн, Ставка+бонус.
своєчасна виплата заробітної плати: фіксована ставка + бонуси;
зручний графік роботи 4/2, з 9 до 20 год.;
навчання до 14 днів;
для кандидатів з досвідом роботи — термін навчання розглядаємо індивідуально!
офіційне оформлення з першого робочого дня, згідно КЗпП;
гарантоване працевлаштування після успішного проходження навчання;
супровід наставника і підтримка колег 24/7 для нових співробітників (будь-які сумнівні питання вирішуємо колективно).
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