Если вы ищете работу пенсионером в Виннице, то есть несколько вариантов, которые могут вам подойти.

Работа для пенсионеров в Виннице становится более доступной, в городе появилось несколько актуальных вакансий, подходящих для пожилых людей, сообщает Politeka.

Например, в Виннице открыта вакансия бухгалтера по работе с первичной документацией 16 000 – 17 000 грн.

Обязанности:

обработка первичной документации

оприходования ТМЦ согласно накладным

документооборотам и помощь бухгалтеру

выполнения поручений руководства

работа с почтовой корреспонденцией

обеспечения работы офиса.

Требования:

опыт работы в данной сфере не менее 1 года

опытный пользователь MS Office

умение работать в 1С бухгалтерии будет преимуществом

высокой ответственности и организованности

испытательный срок 1 месяц.

Кредитный эксперт, менеджер по работе с клиентами, продавец, кассир-оценщик в ломбард, 18 000 – 20 000 грн, Ставка+бонус.

своевременная выплата заработной платы: фиксированная ставка+бонусы;

удобный график работы 4/2, с 9 до 20 часов;

обучение до 14 дней;

для кандидатов с опытом работы – срок обучения рассматриваем индивидуально!

официальное оформление с первого рабочего дня, согласно КЗоТ;

гарантированное трудоустройство после успешного прохождения обучения;

сопровождение наставника и поддержка коллег 24/7 для новых сотрудников (любые сомнительные вопросы решаем коллективно).

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