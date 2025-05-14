Работа для пенсионеров в Виннице становится более доступной, в городе появилось несколько актуальных вакансий, подходящих для пожилых людей, сообщает Politeka.
Например, в Виннице открыта вакансия бухгалтера по работе с первичной документацией 16 000 – 17 000 грн.
Обязанности:
обработка первичной документации
оприходования ТМЦ согласно накладным
документооборотам и помощь бухгалтеру
выполнения поручений руководства
работа с почтовой корреспонденцией
обеспечения работы офиса.
Требования:
опыт работы в данной сфере не менее 1 года
опытный пользователь MS Office
умение работать в 1С бухгалтерии будет преимуществом
высокой ответственности и организованности
испытательный срок 1 месяц.
Кредитный эксперт, менеджер по работе с клиентами, продавец, кассир-оценщик в ломбард, 18 000 – 20 000 грн, Ставка+бонус.
своевременная выплата заработной платы: фиксированная ставка+бонусы;
удобный график работы 4/2, с 9 до 20 часов;
обучение до 14 дней;
для кандидатов с опытом работы – срок обучения рассматриваем индивидуально!
официальное оформление с первого рабочего дня, согласно КЗоТ;
гарантированное трудоустройство после успешного прохождения обучения;
сопровождение наставника и поддержка коллег 24/7 для новых сотрудников (любые сомнительные вопросы решаем коллективно).
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