Тенденція до подорожчання риби у Львові може вплинути на попит і споживання риби серед українців.

Подорожчання риби у Львові стало помітним для споживачів у травні 2025 року, повідомляє Politeka.

Найбільше зросли ціни на коропа – як живого, так і патраного. Так, середня вартість 1 кг живого коропа наразі становить 168,05 грн, що на 15 більше, ніж у квітні. Наприклад, в «Auchan» він коштує 169,00 гривень, у «Megamarket» – 167,10. Для порівняння, у квітні середня ціна становила лише 149,30.

Вартість патраного коропа зросла ще відчутніше – з 194,93 грн до 213,05 за кілограм. У магазинах ціна коливається від 199,00 до 227,10.

Зміни торкнулися і оселедця. Його середій цінник піднявся з 192,70 гривні до 202,05. Найдешевше оселедець можна знайти в «Novus» – 189,00, а найдорожче – в «Megamarket» за 215,10.

Скумбрія свіжеморожена – єдиний вид риби, яка дещо подешевшала. Якщо у квітні її середня вартість була 210,20 грн, то зараз – 204,05. У «Novus» скумбрія коштує 199,00 гривень, у «Megamarket» – 209,10.

Подорожчання риби у Львові відображає загальну тенденцію на продовольчому ринку. Фахівці радять стежити за ситуацією онлайн і шукати акційні пропозиції, щоб зекономити на щоденному раціоні.

Фахівці пояснюють зростання цін сезонними коливаннями та логістичними витратами. Тим часом попит на дешевші сорти лише зростає.

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