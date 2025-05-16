Тенденция к подорожанию рыбы во Львове может повлиять на спрос и потребление среди украинцев.

Подорожание рыбы во Львове стало заметно для потребителей в мае 2025 года, сообщает Politeka.

Больше всего выросли цены на карпа – как живого, так и потрошенного. Так, средняя стоимость 1 кг живого карпа составляет 168,05 грн, что на 15 больше, чем в апреле. Например, в Auchan он стоит 169,00 гривен, в Megamarket - 167,10. Для сравнения, в апреле средняя цена составила всего 149,30.

Стоимость патронируемого карпа выросла еще ощутимее – со 194,93 грн до 213,05 за килограмм. В магазинах цена колеблется от 199,00 до 227,10.

Изменения коснулись и сельди. Его среда ценник поднялся со 192,70 гривны до 202,05. Дешевле всего сельдь можно найти в «Novus» – 189,00, а самое дорогое – в «Megamarket» за 215,10.

Скумбрия свежемороженая – единственный подешевший вид. Если в апреле ее средняя стоимость была 210,20 грн, то сейчас – 204,05. У Novus скумбрия стоит 199,00 гривен, у Megamarket - 209,10.

Подорожание рыбы во Львове отражает общую тенденцию на продовольственном рынке. Специалисты советуют следить за ситуацией онлайн и искать акционные предложения, чтобы сэкономить на ежедневном рационе.

Специалисты объясняют рост цен сезонными колебаниями и логистическими издержками. Тем временем спрос на более дешевые сорта только растет.

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