У наші непрості дні, коли чимало людей втрачають стабільність, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі стають рятувальним колом для багатьох.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі стали справжнім порятунком завдяки зусиллям благодійників та волонтерських спільнот, повідомляє Politeka.

Завдяки цим ініціативам сотні людей мають змогу отримати не лише їжу, а й іноді необхідні медикаменти.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надає фонд "Жінки Поруч". Їхня команда підтримує не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й самотніх матерів, багатодітних жінок і людей, які зіштовхнулися з тяжкими обставинами. За додатковою інформацією можна звертатися телефоном +380939790943.

Також безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надає волонтерський рух "Паляниця". Вони не обмежуються підтримкою тільки цих категорій. Дають харчі для військових, малозабезпечених людей та тих, хто має інвалідність. Подробиці можна знайти у соцмережах, зокрема через Instagram.

Своєю справою живе й Олексій, який годує людей. Харчі можна отримати в комплексі Queen на вулиці Посмітного. Контактний номер: +380675575274.

Окрім цього, є ще подружжя волонтерів Ірина та Тарас. Вони не лише варять гарячі обіди для військових, а й діляться їжею з переселенцями, літніми людьми та безпритульними. Звертатися до них можна за телефоном +380936765556.

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